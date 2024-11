Piazza Armerina – Lotta contro i rifiuti abbandonati: ieri controllate quattro buste alla ricerca di indizi

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina è sempre più decisa a fare piazza pulita di determinati comportamenti incivili di alcuni cittadini. Ma anche chi compie ogni sera il proprio dovere differenziando la spazzatura e rispettando i turni è ormai stufo di vedere alcune individui continuare a sporcare la città. Sono sempre di più le persone che denunciano in maniera anonima chi, aspettando la notte, deposita regolarmente immondizia indifferenziata negli angoli di alcune strade.

Continua nel frattempo con determinazione la lotta alla “busta selvaggia” da parte della Polizia Locale che, con la collaborazione dell’esperto Walter Campagna, nella giornata di ieri ha effettuato quattro ispezioni di rifiuti individuando una serie di infrazioni e i relativi responsabili. In arrivo per questi cittadini multe da oltre 50 euro.

Le operazioni si sono concentrate di fronte alla scuola Cascino, vicino al tabaccaio, nella via Monsignor Sebastiano Rosso e all’angolo di via Ammiraglio La Marca. “Abbiamo trovato scontrini e altri elementi utili per risalire ai responsabili, che verranno contravvenzionati,” ha spiegato Campagna.

Strumenti tecnologici contro gli incivili

Le autorità hanno installato telecamere e fototrappole in zone strategiche per monitorare i comportamenti incivili. “Alcuni sono stati già identificati grazie ai dispositivi e altri lo saranno presto,” ha affermato Campagna, evidenziando come questa misura possa essere decisiva per migliorare il decoro urbano. “Ci troviamo di fronte a cittadini che non solo disprezzano la pulizia e l’ordine – fanno sapere dalla Polizia Locale – ma, depositando vicino alla scuola media i loro rifiuti, trasmettono un messaggio di inciviltà pericoloso, poiché raggiunge ragazze e ragazzi impegnati in un importante momento della loro crescita civica.”

La guerra all’inciviltà continua.