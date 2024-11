Insediato il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Il dott. Alessandro Mazzara assume la direzione amministrativa

Enna, 11 novembre – Si è insediato ieri mattina il dott. Alessandro Mazzara come nuovo Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna. Originario di Caltanissetta, Mazzara vanta una carriera di rilievo con incarichi dirigenziali in diverse aziende sanitarie della Sicilia. Prima di accettare il nuovo ruolo, ha operato come Direttore Amministrativo presso gli Ospedali Riuniti di Villa Sofia-Cervello a Palermo, incarico da cui si è dimesso recentemente per rispondere alla chiamata del Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia.

Una squadra manageriale al completo

Con l’ingresso del dott. Mazzara, la dirigenza dell’ASP di Enna risulta ora completa. Il team comprende, oltre al Direttore Amministrativo, anche il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, e il Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà. L’insediamento del nuovo management mira a consolidare l’organizzazione e l’efficienza della struttura sanitaria provinciale, per affrontare le sfide del settore e rispondere al meglio alle esigenze della comunità ennese.