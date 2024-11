Giornata Ecologica lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia il 17 novembre. Da Mirabella a Piazza Armerina

Domenica 17 novembre 2024 si terrà una Giornata Ecologica sul percorso del Cammino di San Giacomo in Sicilia, con un’iniziativa di pulizia dedicata alla tratta Mirabella Imbaccari – Piazza Armerina. L’evento, promosso dal gruppo “Donne in 4×4” in collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada e il Comune di Mirabella Imbaccari, punta a sensibilizzare il pubblico sulla tutela ambientale e la cura del territorio.

Programma e dettagli della giornata

La giornata avrà inizio alle 8:30 con le iscrizioni in Piazza Aldo Moro a Mirabella Imbaccari. La partenza dei fuoristrada, ammessi solo se equipaggiati con strop e gomme da fango, è prevista per le 9:00. Il costo di partecipazione è di 10 euro per veicolo (pilota e copilota inclusi), con un’aggiunta di 5 euro per ogni passeggero extra, mentre i bambini sotto i 12 anni partecipano gratuitamente.

Percorso e attività

Il percorso si snoderà attraverso panorami naturali, e la giornata si concluderà con l’arrivo al Parco Ronza di Piazza Armerina, dove sarà offerto un pranzo organizzato dal club promotore. L’iniziativa è aperta a chiunque desideri contribuire alla pulizia del territorio, sottolineando l’importanza di un approccio sostenibile alla fruizione degli spazi naturali.