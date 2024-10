Assemblea ANCoS Confartigianato Enna 2024: una cerimonia per celebrare i traguardi della comunità ennese

Domenica 27 ottobre si è tenuta l’assemblea annuale di ANCoS Enna 2024, un evento che ha visto la partecipazione dei soci e del direttivo insieme al Segretario Nazionale ANCoS Aps, Dott. Fabio Menicacci. L’incontro è stato il culmine di una settimana di iniziative per commemorare il quindicesimo anniversario del comitato territoriale, nato nel 2009 per sostenere e promuovere attività sociali, culturali e sportive.

Riconoscimenti per le eccellenze locali

Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a personalità e istituzioni che si sono distinte nel loro impegno verso la comunità di Enna. Tra i premiati, la Cooperativa Sociale La Contea di Enna, elogiata per il sostegno offerto alle persone fragili, e il dott. Restivo, primario di nefrologia all’ospedale Umberto I, per il suo contributo alla sanità locale. Il prof. Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore di Enna, è stato omaggiato per il suo ruolo nella realizzazione di questa realtà accademica, che rappresenta oggi la quarta università in Sicilia.

La presenza delle istituzioni e lo sguardo al futuro

La giornata ha visto l’intervento di rappresentanti istituzionali come il Vice Sindaco di Enna Francesco Comito, il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Gargaglione e l’Assessore alle Politiche Sociali Mirko Milano, in un’atmosfera di gratitudine verso chi ha contribuito alla crescita della comunità. In occasione dell’anniversario, l’associazione ha rinnovato l’impegno verso la città, puntando a sviluppare nuove iniziative sociali, culturali e inclusive per l’anno venturo.

Una celebrazione dell’impegno sociale

La consegna delle targhe di riconoscimento è stata il simbolo della collaborazione tra ANCoS e le realtà locali, sottolineando l’importanza del lavoro di chi quotidianamente contribuisce alla coesione e al progresso del territorio.