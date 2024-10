Oggi Enna protagonista di Linea Verde Start su Rai1: un viaggio nell’artigianato

Sabato 5 ottobre, alle ore 12, il programma Linea Verde Start andrà in onda su Rai 1, dedicando un’intera puntata alla città di Enna. Questo episodio, condotto da Federico Quaranta e realizzato in collaborazione con Confartigianato, si concentrerà sull’eccellenza delle piccole imprese locali, mettendo in risalto la tradizione artigianale che caratterizza il territorio.

Un viaggio nell’artigianato musicale

Il focus di questa puntata sarà sull’artigianato legato agli strumenti musicali, con particolare attenzione all’azienda Fisarmony, gestita da Salvatore Puglisi. Questa impresa è specializzata nella costruzione e riparazione di fisarmoniche, un’arte che richiede precisione e passione. Ogni strumento è realizzato su misura per soddisfare le esigenze dei musicisti, garantendo un suono impeccabile e una qualità artigianale senza pari.

Un format rinnovato per raccontare l’Italia

La nuova edizione di Linea Verde Start si distingue per il suo formato innovativo, che punta a valorizzare i settori chiave del made in Italy attraverso le storie degli imprenditori locali. Ogni puntata esplorerà diverse filiere produttive, offrendo una visione approfondita delle tradizioni e delle innovazioni che caratterizzano l’artigianato italiano. Dopo Enna, il programma continuerà il suo viaggio con altre storie di imprenditori in vari settori, come la moda e l’arredamento.

Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per mettere in luce le competenze e la creatività degli artigiani siciliani, contribuendo a rafforzare l’immagine del territorio come custode di tradizioni preziose e innovative.