ASP Enna. I medici dell’Umberto I al Congresso della SIMFER per l’aggiornamento in campo fisiatrico

Si è tenuto a Catania il Congresso Regionale della SIMFER, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, organizzato dalla Dott.ssa Valeria Coco e dal Dott. Franco Cirillo, Presidente del Congresso. L’evento, intitolato “Mezzi Diagnostici e Terapeutici nelle Mani del Fisiatra. Up to date”, ha visto la partecipazione di fisiatri provenienti da tutta la Sicilia, inclusi i medici dell’Ospedale Umberto I di Enna. Il prof. Francesco Pegreffi dell’Università Kore di Enna ha evidenziato l’importanza dell’incontro per la condivisione delle esperienze e delle pratiche riabilitative adottate nelle diverse province dell’isola. Durante il congresso, sono intervenuti anche il Presidente dell’Ordine dei Medici di Catania, il Prof. Daniele Bruschetta dell’Università di Messina, il Prof. Michele Vecchio e la Prof.ssa Giulia Letizia Mauro delle scuole di specializzazione di Catania e Palermo.

L’evento ha avuto inizio con una lectio magistralis del Prof. Levent Ozcakar, vice presidente della ISPRM, che ha illustrato l’importanza dell’ecografia diagnostica in riabilitazione. La Dott.ssa Tiziana Di Leo ha presentato una relazione sulla valutazione biomeccanica in pazienti con impianti protesici di ginocchio, mentre la Dott.ssa Mariella Menzo ha descritto l’attività riabilitativa personalizzata nel reparto dell’Umberto I. La Dott.ssa Rita Chiaramonte ha discusso le prestazioni sanitarie nei nuovi LEA. L’evento ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra professionisti ospedalieri e universitari, grazie all’organizzazione armonica della Dott.ssa Valeria Coco, auspicando una prossima tappa a Enna.