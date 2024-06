Asp e Kore presentato a Lecce uno studio sulla realtà siciliana sul ruolo dell’assistente sociale nei consultori familiari.

Introduzione della ricerca

Nell’ambito della IV Conferenza Italiana sulla Ricerca di Servizio Sociale (C.I.R.S.S.), svoltasi a Lecce dal 6 all’8 giugno 2024, è stata presentata la ricerca intitolata “Il ruolo dell’assistente sociale nei consultori familiari pubblici: uno studio sulla realtà siciliana”. Questo studio è stato promosso dal Dipartimento Materno-Infantile e dal Servizio Sociale dell’ASP di Enna in collaborazione con l’Università Kore di Enna – Facoltà di Scienze dell’uomo e della società.

La ricerca ha lo scopo di armonizzare e standardizzare le attività svolte dagli assistenti sociali nei consultori familiari per migliorare il lavoro in equipe e assicurare la tutela della salute materno-infantile in tutti i suoi aspetti bio-psico-sociali. La dott.ssa Loredana Disimone, Direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell’ASP di Enna, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Università Kore, che ha garantito la correttezza metodologica e la significatività statistica dei risultati.

Alla presentazione erano presenti per l’ASP di Enna la dott.ssa Loredana Disimone, la dott.ssa Maria Luisa Anzaldi, Coordinatore Attività Dipartimentali, e il dott. Paolo Di Venti, Dirigente del Servizio Sociale professionale. Per l’Università Kore hanno partecipato il prof. Sergio Severino, Ordinario di Sociologia, e la dott.ssa Giada Cascino, Ricercatrice di Sociologia, che ha presentato lo studio insieme alla dott.ssa Anzaldi. La ricerca ha coinvolto il 66% degli assistenti sociali operanti nei consultori familiari pubblici della Regione Sicilia.

Il prof. Sergio Severino ha evidenziato come l’integrazione tra ricerca scientifica e attività sanitaria possa portare a risultati di eccellenza. I dati raccolti saranno oggetto di approfondimento in una prossima pubblicazione, confermando l’impegno delle istituzioni coinvolte nel migliorare i servizi di assistenza sociale in Sicilia.