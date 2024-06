Gemellaggio tra Enna e Little Rock (USA): Una delegazione istituzionale di enna in visita nella cittadina statunitense

Una delegazione istituzionale di Enna, composta dall’assessore alla Cultura Giuseppe La Porta, dall’assessore all’Agricoltura Giancarlo Vasco, e dai rappresentanti del Consorzio Together e Kore Siciliae, Paolo Totò Bellone e Mariapaola La Caria, ha visitato in questi giorni la città di Little Rock in Arkansas.

La firma del gemellaggio

La firma del gemellaggio è avvenuta presso il Comune di Little Rock, alla presenza del Sindaco della città, Frank Scott Junior, e di Margie Raimondo, Presidente dell’associazione Città Gemelle di Little Rock, che ha finanziato il progetto. Questo gemellaggio costituisce la cornice all’interno della quale saranno promossi accordi di collaborazione tra l’università dell’Arkansas e l’università Kore, nonché tra la locale camera di commercio e gli operatori economici del territorio ennese.

Incontri istituzionali e opportunità di collaborazione

La delegazione ennese è stata ricevuta anche dai massimi vertici dell’Università dell’Arkansas e della Camera di commercio. L’obiettivo di questa iniziativa, fortemente voluta dal comune di Enna, è quello di incentivare gli interscambi culturali ed economici, promuovendo il territorio e creando nuove opportunità di collaborazione tra le due realtà.

#Gemellaggio #Enna #LittleRock #CollaborazioneCulturale #CollaborazioneEconomica #UniversitàKore #UniversitàArkansas #CameraDiCommercio