Con la tradizionale “Fiera di Maggio” Piazza Armerina saluta l’arrivo della bella stagione

Dal 25 al 27 maggio 2024, Piazza Armerina ospiterà la tradizionale Fiera di Maggio, un evento che ogni anno attira numerosi visitatori. Con il suo ambiente quasi estivo, la fiera è caratterizzata da una moltitudine di luci e suoni che avvolgono i partecipanti in un’atmosfera festosa e vivace. Come ogni anno, gli abitanti, ma anche i turisti, si immergono nelle bancarelle alla ricerca di piccoli affari o affascinati dalle presentazioni di prodotti dalle capacità quasi magiche. Ogni angolo della fiera riserva sorprese, dalle specialità culinarie ai manufatti artigianali, offrendo a tutti l’opportunità di trovare qualcosa di unico.

Un momento di incontro per la comunità

La Fiera di Maggio non è solo un evento commerciale, ma anche un’importante occasione di incontro per la comunità di Piazza Armerina. Ormai persa l’abitudine dello “struscio” in piazza generale Cascino si ci affida a queste occasioni per rivedere amici con cui magari non si ci frequenta molto ma con cui fa sempre piacere fare una bella rimpatriata

Una curiosità interessante riguarda le tradizioni antiche legate alla fiera. In passato, durante questi raduni commerciali, le madri facevano vestire le figlie in età da marito con i loro abiti migliori per farle conoscere ai potenziali pretendenti Tuttavia, sotto l’attento controllo delle madri, le giovani potevano solo essere osservate racchiuse in abiti lunghi e l’immancabile velo che copriva i capelli. Tempi che per fortuna ormai da decenni sono cambiati, ma che ci regalano un aneddoto pittoresco sulla storia locale.

Quindi, che siate alla ricerca di un buon affare o semplicemente desiderosi di vivere un’esperienza comunitaria, la Fiera di Maggio a Piazza Armerina promette di offrire tre giorni di divertimento e tradizione.

Lucia Sansone per StartNews