Celebrazioni 150 anni di Francesco Paolo Neglia Il 30 maggio una delegazione ennese in visita a Legnano

Sono stati aperti ufficialmente ieri, 22 maggio 2024, i festeggiamenti in onore dei 150 anni dalla nascita del musicista e compositore ennese Francesco Paolo Neglia (Enna, 22 maggio 1874 – Intra, 31 luglio 1932).

La sua città natale, Enna, il prossimo 30 maggio farà visita con una delegazione alla città lombarda di Legnano, dove Neglia portò avanti la sua carriera musicale e artistica e dove vivono ancora alcuni dei suoi discendenti.

Ad annunciarlo è stato l’assessore comunale Giuseppe La Porta che ha parlato di “un forte legame tra Enna e Legnano sotto l’egida di Neglia, già segnato nei mesi scorsi dalla visita a Enna di una delegazione di Legnano”.

Giovanna Fussone, direttore del coro Passio Hennensis e referente del liceo musicale di Enna, ha sottolineato che “sarà la musica la protagonista di questo evento che unisce le due città, con un concerto di coro e orchestra del liceo musicale Colajanni”.

E proprio un pronipote del celebre compositore, Maurizio Neglia Agrò, biografo del grande Neglia, ha fatto pervenire il suo saluto attraverso un breve messaggio alla platea riunita ieri al teatro comunale.

Nel nome di Francesco Paolo Neglia il club per l’Unesco di Enna, presieduto da Marcella Tuttobene, ha chiuso i festeggiamenti per il ventennale della fondazione attraverso il canto lirico, dichiarato Patrimonio culturale immateriale. “Un connubio straordinario – ha dichiarato la presidente Tuttobene – gli ennesi amano profondamente la lirica, così come dimostrato da questo teatro, colmo in ogni ordine di palchi. Alla musica noi dell’Unesco abbiamo affidato anche un compito sociale che è quello di unire i popoli nel linguaggio universale della pace”.

Prolungati applausi e una standing ovation finale hanno accolto la madrina della serata, Felicia Bongiovanni, soprano palermitano e socia Unesco, che vanta con concerti e riconoscimenti internazionali. Al suo fianco, in un simbolico passaggio di testimone, i giovani talenti Michael e Antonio Laganga, Valeria e Federica Guarnieri, Laura Perla, Laura Castrianni, Ilenia Riccobene e Michele Savarino, le Voci di Passio Hennensis, preparate e dirette dal maestro Fussone.

Con l’accompagnamento di Vincenzo Indovino al pianoforte, Felicia Bongiovanni e le voci di Passio, da soliste, in duetto e in coro, hanno eseguito arie tratte da celebri pagine d’opera di Puccini, Bellini, Mascagni, Bizet, Mozart, Gastaldon, Handel, con una suggestiva apertura dedicata a un brano corale di Neglia e un finale fuori programma: un inno alla pace in lingua araba dedicato dalle giovani voci liriche all’Unesco.

L’attrice e scrittrice Elisa Di Dio per due ore ha guidato il pubblico in un excursus storico e musicale dove la vita i drammi dei protagonisti delle Opere liriche si sono intrecciati con gli eventi della città di Enna, dalle composizioni di Neglia alle serate nel teatro più vicino alle stelle del Castello di Lombardia, fino ai nuovi talenti musicali e alla rinnovata passione per la lirica.