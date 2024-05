La Polizia di Stato e la Kore organizzano un seminario su “Violenza sportiva e violenza nello sport. il valore del gioco di squadra”

Martedì 14 maggio, alle ore 15.00, presso l’Auditorium “Pettinato” – Plesso D – dell’Università Kore di Enna, si terrà un seminario sulla tematica “Violenza Sportiva e Violenza nello Sport. Il Valore del gioco di squadra”, organizzato dalla Questura di Enna e da detto Ateneo.

La scelta dell’argomento del seminario trae origine da una tematica purtroppo ancora attuale come è quella della violenza nel mondo dello sport in generale e negli stadi di calcio. In particolare, nella provincia di Enna, si sono verificati in due distinte occasioni scontri tra i giocatori in campo, che hanno condotto all’emissione, da parte del Questore di Enna, di provvedimenti di D.A.SPO nei confronti degli autori delle condotte violente.

I lavori del seminario saranno introdotti dai saluti del Presidente dell’Università di Enna “Kore” Prof. Cataldo Salerno, del Questore della provincia di Enna Dott. Salvatore Fazzino, del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’uomo e della società Prof. Adriano Schimmenti e del Direttore del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche Prof. Raffaele Scuderi, mentre la tematica sarà dibattuta dal Professore associato di Diritto processuale penale Università di Enna “Kore” Prof.ssa Agata Ciavola, dal Docente associato di Sociologia Giuridica e della Devianza Prof. Nicola Malizia, dal Delegato Provinciale C.O.N.I. di Enna Dott. Angelo Sberna e dal Presidente F.I.G.C. Regionale Dott. Sandro Morgana

Inoltre parteciperà la Dott.ssa Fabiana Raciti, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Enna “Kore”, tesista sulla tematica della violenza Sportiva, nonché figlia del Sostituto Commissario della Polizia di Stato Filippo Raciti, caduto in servizio il 2 febbraio 2007 durante gli scontri avvenuti in occasione del derby Catania-Palermo.

L’attività di moderatore sarà svolta dal Dirigente la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Enna, Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott. Giancarlo Rapisarda. L’evento è aperto agli studenti dell’Università Kore ed al personale delle Forze di Polizia.