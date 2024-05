Webinar su “Foto strategie social” alla Camera di Commercio Palermo Enna

ll Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna venerdì prossimo 10 maggio alle 10, organizzerà un incontro online gratuito, dal titolo “Navigare con bussola nell’oceano dei social: strategie vincenti per imprenditori”. Durante il webinar verrà spiegato come sfruttare il potere dei social media per ottimizzare la presenza omnicanale dell’azienda e come sfruttare le dinamiche del social media marketing per il successo di un’azienda. Inoltre, verranno analizzati gli errori da evitare sui social, le criticità comuni e saranno spiegati alcuni passaggi chiave per pianificare una strategia digitale che contribuisca a sviluppare un rapporto di fiducia con i clienti e porti a risultati misurabili.

“Il servizio del Punto impresa digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna conferma ancora una volta il suo ruolo, rimanendo un punto di riferimento fondamentale per le imprese che vogliono implementare strategie di digitalizzazione e innovazione dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna -. Grazie alla sua costante presenza, offre un supporto attraverso continui eventi di formazione per sostenere le imprese in ogni fase del processo di sviluppo digitale”.

“Il webinar – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale – mira a spiegare alle imprese come sfruttare al meglio le piattaforme social per promuovere i propri prodotti e servizi, interagire con i clienti e costruire un brand solido e riconoscibile.”

Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna Albanese ed il segretario generale Barcellona. Interverrà come relatore del webinar Laura Sargentini. Il webinar sarà moderato da Marta Nascè, digital promoter del Pid della Camera di Commercio di Palermo Enna.

Per partecipare è necessario iscriversi al link

: https://docs.google.com/forms/d/1ZrIr-07D7-gDY6fIYCbR8Jv-Y8ffOMHUNhUHydh6EsM/edit?pli=1

Soltanto chi si registra avrà la possibilità di ricevere il giorno dell’incontro il link del webinar mediante piattaforma Zoom.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen o il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/