L’Ordine dei Giornalisti Il 6 maggio ricorda a Palermo Cosimo Cristina e Peppino Impastato

Un evento per ricordare e ispirare

Lunedì 6 maggio a Palermo, presso il No Mafia Memorial di Corso Vittorio Emanuele 353, avrà luogo un importante corso di formazione dedicato a Cosimo Cristina e Peppino Impastato, due giovani giornalisti le cui vite sono state tragicamente segnate dalla loro lotta contro la mafia. L’evento, organizzato dall’Ordine dei giornalisti, si svolgerà dalle ore 9:30 alle 13:30 e offrirà ai partecipanti 6 crediti deontologici.

Due vite, un comune destino

Cosimo Cristina, trovato senza vita sui binari a Termini Imerese il 5 maggio del 1960, e Peppino Impastato, assassinato in circostanze simili il 9 maggio del 1978 a Cinisi, vengono ricordati insieme per le loro comuni battaglie giornalistiche e il loro impegno civile. Entrambi sfidarono apertamente la mafia, il primo attraverso i suoi articoli incisivi, il secondo attraverso le onde di Radio Aut, la stazione radiofonica libera da lui fondata.

Il no mafia memorial: un luogo di memoria e apprendimento

Il No Mafia Memorial, luogo dell’evento, rappresenta un vero e proprio tempio della memoria, arricchito dalle ricerche e dagli approfondimenti di Umberto Santino e del suo Centro di documentazione Peppino Impastato. Gli spazi espositivi del Memorial offrono ai visitatori mostre interattive sulla storia della mafia e le stragi del ’92, un’opportunità per comprendere meglio la lotta alla criminalità organizzata.

Un panel di esperti per approfondire

Durante il corso interverranno figure di spicco del giornalismo e della cultura antimafia, tra cui Giulio Francese, consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti e coordinatore Figec Cisal Sicilia; Roberto Gueli, presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia; e Luciano Mirone, giornalista e scrittore. Saranno presenti anche Alfonso Lo Cascio, Carlo Parisi, Ario Mendolia, Luisa Impastato e altri, che contribuiranno con le loro testimonianze a dipingere un quadro dettagliato delle vite e delle battaglie di Cristina e Impastato.

una chiamata alla memoria e all’impegno

Questo evento non solo serve a ricordare due eroi del giornalismo, ma anche a stimolare una riflessione continua sul valore dell’antimafia e della legalità, elementi essenziali per non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita lottando contro la mafia. Una giornata di formazione, ma anche di ispirazione, per tutti coloro che credono in un futuro di giustizia e trasparenza.