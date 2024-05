Migliora la tua corsa: meno fatica con una corretta respirazione

La corsa, uno degli esercizi più comuni e apprezzati, richiede non solo forza fisica e resistenza, ma anche una tecnica di respirazione adeguata per essere effettuata al meglio. Anche se respirare è un atto naturale, molti corridori non ottimizzano questo aspetto fondamentale, che potrebbe ridurre significativamente la fatica e migliorare le prestazioni.

L’importanza di respirare bene

Una respirazione corretta durante la corsa può fare una grande differenza. Utilizzare pienamente la capacità polmonare non è comune come si potrebbe pensare; molti di noi riempiono i polmoni solo parzialmente a causa di abitudini respiratorie inadeguate e stati di ansia, che portano a un respiro più superficiale. La respirazione diaframmatica, in cui si utilizza attivamente il diaframma, è uno dei metodi più efficaci per massimizzare l’assunzione d’aria.

Tecniche per una respirazione efficace

Per migliorare la capacità respiratoria, è consigliabile adottare la respirazione nasale, soprattutto a bassi regimi di corsa, poiché pre-riscalda e filtra l’aria inalata. Tuttavia, durante sforzi più intensi, respirare dalla bocca può essere necessario per soddisfare la maggiore richiesta di ossigeno. È utile praticare la respirazione diaframmatica non solo durante l’attività fisica, ma anche nella vita quotidiana, per renderla un’abitudine.

Consigli pratici per l’allenamento

Ecco alcuni suggerimenti per integrare una corretta respirazione nella routine di corsa:

1. Mantieni il ritmo: Adatta il tuo ritmo respiratorio al tipo di corsa. Ad esempio, per una corsa lenta, puoi seguire un ritmo di respirazione 3:3 (tre passi mentre inspiri, tre mentre espiri).

2. Riscaldamento e defaticamento: Inizia il tuo allenamento con un riscaldamento che include esercizi di respirazione profonda, e continua a respirare profondamente anche dopo per aiutare a rallentare il battito cardiaco.

3. Allenamento respiratorio: Pratica la respirazione diaframmatica regolarmente, utilizzando esercizi specifici per migliorare la capacità polmonare e l’efficienza respiratoria.

Conclusione

Adottare una tecnica di respirazione ottimale può notevolmente migliorare l’efficacia della corsa e diminuire la sensazione di fatica. Con pratica e consapevolezza, la respirazione corretta diventerà un’abitudine che sosterrà sia la performance atletica sia il benessere generale.

Serena Costa per StartNews