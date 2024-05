Terza edizione del Symposium on Social Transition and Climate Change: un sialogo intergenerazionale per il futuro del pianeta

La terza edizione del Symposium on Social Transition and Climate Change, organizzata dall’Università di Catania, si svolgerà il 23 e 24 maggio 2024 presso il Dipartimento di Scienze

della Formazione, con un focus rivolto allo sviluppo di strategie partecipative per l’adattamento ai rapidi cambiamenti climatici. Quest’anno, l’evento porta una prospettiva transgenerazionale unica, promuovendo un dialogo inclusivo tra generazioni per affrontare le sfide ambientali crescenti.

L’evento, che si intitola “Uno sguardo collettivo trans-generazionale allo sviluppo sostenibile” mira a esplorare l’intersezione tra partecipazione sociale e consapevolezza intergenerazionale.

I partecipanti saranno invitati a discutere e proporre strategie innovative di adattamento che non solo rispondano all’urgente necessità di un’azione climatica ma che valorizzino anche il

patrimonio di sapere di ciascuna generazione. I focus tematici del simposio includeranno dialogo transgenerazionale, azione collettiva e attivismo, partecipazione comunitaria e risposta istituzionale. Queste aree saranno esplorate attraverso “Living Labs,” laboratori viventi che fungono da incubatori per l’elaborazione condivisa di strategie di adattamento al cambiamento climatico.

I partecipanti sono invitati a inviare un abstract sul proprio intervento entro il 9 maggio 2024 per contribuire al documento finale, “Living Lab Lessons for Intergenerational Adaptation”.

Questo documento raccoglierà le lezioni apprese e le strategie emerse dai laboratori, delineando un percorso di adattamento condiviso e trasversale alle generazioni.

L’evento promette di essere una piattaforma dinamica per lo scambio di idee e soluzioni, dove accademici, amministratori, imprenditori, operatori del sociale, e cittadini possono unirsi in un

processo collaborativo per influenzare positivamente il futuro dell’adattamento al cambiamento climatico. Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, visitare il sito ufficiale dell’evento o contattare il comitato organizzativo presso l’Università di Catania.