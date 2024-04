Asp Enna – In servizio dal 1° maggio la dottoressa Viviana Zarbà, specialista ambulatoriale in Ortopedia

La dottoressa Viviana Zarbà, specialista ambulatoriale nella branca di Ortopedia, in atto dipendente presso l’ARNAS Garibaldi di Catania, prenderà servizio dal 1° maggio 2024 presso l’ASP di Enna per complessive 16 ore settimanali distribuite nel modo seguente: 6 presso il Poliambulatorio di Centuripe, 5 presso Catenanuova e 5 presso il presidio di Regalbuto. Su proposta del Servizio Cure Primarie, la Direzione Strategica ha deliberato l’assegnazione dell’incarico a tempo indeterminato alla dottoressa Zarbà che incrementerà l’offerta sanitaria territoriale nei tre Poliambulatori a servizio dell’utenza di una consistenza fascia di popolazione della provincia ennese.

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato, inoltre, il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo al dott. Francesco Campo, medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, in pensione. Per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria e assicurare l’organico necessario in seguito a esigenze straordinarie e urgenti, è stato emanato, in base alla normativa vigente, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a medici specialistici, anche in quiescenza, disponibili al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, in diverse discipline.

Il management aziendale, in considerazione che nella dotazione organica risultano vacanti 7 posti di dirigenti medici di Ortopedia e che le procedure selettive ne hanno consentito finora la copertura parziale e temporanea, ha deliberato di assegnare l’incarico al dott. Francesco Campo che ha manifestato la disponibilità all’incarico