Piazza Armerina – Giuseppe Aloi esperto del comune per il cerimoniale.

Il Comune di Piazza Armerina, guidato dal Sindaco Antonino Cammarata, ha recentemente annunciato il conferimento di un incarico di collaborazione esterna a titolo gratuito. La determinazione numero 3, datata 08-04-2024, riguarda la nomina del Cav. Uff. Giuseppe Aloi come consulente per il Servizio del cerimoniale nell’attività di rappresentanza ufficiale e la comunicazione con i cittadini.

Il ruolo di consulente

Il Cav. Uff. Giuseppe Aloi, la cui professionalità e competenza sono state riconosciute attraverso l’esame del suo curriculum vitae, si occuperà di assistere il Sindaco e l’Amministrazione Comunale (A.C.) in materie specifiche legate al cerimoniale, alla rappresentanza ufficiale, alla comunicazione con i cittadini e alla collaborazione con la Presidenza di Feste, Folclore e Tradizioni. Analogo ruolo Aloi ha rivestito con il sindaco Miroddi a partire dal settembre del 2015. Questa collaborazione si svolgerà su base volontaria, senza alcun compenso o rimborso spese, in cambio di un arricchimento esperienziale e curricolare per l’incaricato.

Modalità e termini dell’incarico

L’incarico affidato al Cav. Uff. Aloi ha durata determinata e coincide con il mandato del Sindaco attuale, concludendosi automaticamente alla fine di questo o in caso di cessazione della fiducia. È importante sottolineare che l’incarico sarà espletato in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, e non comporterà oneri a carico del bilancio dell’Ente. Inoltre, l’incaricato si impegna a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza durante l’espletamento delle sue funzioni.