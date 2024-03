Il Cammino di San Giacomo in Sicilia tra i 100 cammini più belli d’Italia

Durante l’ultimo appuntamento con la fiera dei Grandi Cammini “Fa’ la cosa Giusta”, tenutasi a Milano, è emerso un annuncio significativo per gli appassionati di trekking e pellegrinaggi. La guida dei “100 Cammini più Belli d’Italia”, curata dalla nota casa editrice “Terre Di Mezzo”, ha incluso il Cammino di San Giacomo in Sicilia, confermando l’importanza e il fascino di questo percorso che attraversa la Sicilia.

Un riconoscimento merito di un lavoro di squadra

Totò Trumino, fondatore e anima del Cammino di San Giacomo in Sicilia, ha condiviso con entusiasmo il riconoscimento ottenuto. “Non potevamo chiedere di più! Questo riconoscimento è il frutto del duro lavoro svolto finora e ci motiva a raggiungere nuovi traguardi”, ha dichiarato Trumino. Il Cammino di San Giacomo non è solo un percorso fisico, ma un viaggio che tocca la spiritualità e la cultura di chi lo percorre, offrendo esperienze uniche attraverso i paesaggi siciliani.

Progetti futuri e nuovi orizzonti

I progetti futuri per il Cammino di San Giacomo sono ambiziosi e mirano a estendere la rete dei percorsi. Grazie agli accordi recentemente siglati con Malta, Sardegna e Spagna, il sogno di collegare il cammino siciliano con il famoso Santiago de Compostela diventa sempre più concreto. “La nostra meta finale si avvicina sempre di più”, afferma Trumino, sottolineando come il nuovo Camino Maltés aprirà la strada a un percorso che unisce tre paesi e oltre 3.600 km di cammino.

Il Camino Maltés: un ponte tra culture e tradizioni

Il Camino Maltés rappresenta una novità entusiasmante per i pellegrini che desiderano intraprendere un viaggio unico nel suo genere. Partendo da Rabat, a Malta, attraverso diverse città fino a Vittoriosa, i viandanti potranno poi raggiungere la Sicilia e proseguire il loro percorso fino a Palermo, per poi navigare verso la Sardegna e infine la Spagna, fino a Santiago de Compostela. Questo itinerario non solo offre la possibilità di esplorare nuovi luoghi e culture, ma anche di vivere un’esperienza di profonda connessione spirituale e umana.

L’inclusione del Cammino di San Giacomo nella guida dei 100 Cammini più Belli d’Italia è un traguardo che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della passione che muove gli organizzatori e i pellegrini. Con progetti futuri ambiziosi e la continua ricerca di nuovi orizzonti, il Cammino di San Giacomo promette di essere una destinazione imperdibile per chi cerca esperienze di cammino ricche di significato e bellezza.