1° Maggio : divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in diverse vie e piazze di Piazza Armerina

Il Comune di Piazza Armerina annuncia, attraverso l’ordinanza sindacale numero 34, il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in diverse vie e piazze della città il 1° maggio 2024, dalle ore 17:30 alle 23:00. Queste misure sono state adottate per facilitare lo svolgimento della solenne processione religiosa in onore di San Giuseppe, garantendo sicurezza e serenità durante l’evento. La Polizia Locale si riserva il diritto di apportare modifiche alla viabilità in base alle necessità emergenti durante la giornata.

Ecco l’elenco delle strade e piazze di Piazza Armerina interessate dal divieto di sosta e transito veicolare per la processione del 1° maggio 2024:

Via Mazzini

Via Cavour

Piazza Cattedrale

Via Monte

Via Angeli

Via San Nicolò

Via Crocifisso

Via Milazzo

Via Crescimanno

Via Floresta

Corso Vittorio Emanuele

Piazza Garibaldi

Via Umberto

Via Barone Camerata

Salita Santo Stefano

Via Generale Cascino

Via Generale Ciancio

Via Remigio Roccella

Via Muscarà

Via La Malfa

