ASP Enna. Nuovo medico di medicina generale a Pietraperzia

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha conferito l’incarico di assistenza primaria alla dottoressa Lisa Edvige Alaimo a partire dal primo aprile 2024 nell’ambito territoriale di Pietraperzia. La dottoressa Alaimo assumerà il ruolo di Medico di Medicina Generale, o di assistenza primaria a ciclo di scelte, per un periodo di 12 mesi, fino alla nomina del medico titolare avente diritto. “Per la comunità pietrina, la nomina del nuovo medico di assistenza primaria riveste un’importanza fondamentale poiché rafforza la tutela della salute e di cura nel contesto familiare e di vita degli assistiti”, ha commentato il Direttore del Distretto, dottoressa Rosaria Colletto, responsabile del Poliambulatorio di Pietraperzia. Il medico di assistenza primaria non solo fornisce cure mediche, ma rappresenta anche un punto di riferimento essenziale per il benessere e la salute complessiva della comunità locale