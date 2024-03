Il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina, entra a far parte di Fratelli D’Italia

La scena politica di Centuripe registra un significativo cambiamento con l’adesione del sindaco, Salvatore La Spina, al partito di Fratelli d’Italia. La notizia è stata ufficializzata dal presidente provinciale del partito, l’avvocato Nino Cammarata, anche lui sindaco, ma di Piazza Armerina. Questo movimento non riguarda solo il primo cittadino ma si estende all’assessore Michele Seminara e a un gruppo di dirigenti locali, tra cui spiccano Nicola Romano e Franco Santoro, noti per essere punti di riferimento storici della destra nel comune di Centuripe.

L’annuncio arriva in seguito alla decisione di fondare il circolo di Fratelli d’Italia proprio a Centuripe, marcando un momento di crescita e di espansione territoriale per il partito. Durante la Direzione provinciale, Cammarata ha colto l’occasione per nominare anche i due vice coordinatori provinciali, identificati in Melania Scorcipino e Dante Ferrari, delineando così una squadra che promette di essere dinamica e impegnata.

La soddisfazione per queste nuove adesioni è stata espressa con entusiasmo da Cammarata, che vede in questi ingressi una dimostrazione concreta dell’ancoraggio del partito sul territorio. Le parole di La Spina risuonano in maniera particolare, poiché evidenziano il suo impegno nei confronti della comunità di Centuripe. Il sindaco sottolinea l’importanza di un confronto con una classe politica attenta e di come la sua decisione di aderire a Fratelli d’Italia sia mossa dalla volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un gruppo solido e coeso, capace di rispondere alle esigenze di un territorio interno che, nonostante le fragilità, nasconde potenzialità significative da valorizzare.