Asp Enna. Applicato il nuovo Contratto Nazionale di Lavoro dei medici e dirigenti sanitari

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’aggiornamento del trattamento economico del personale dirigente dell’area medica e sanitaria in seguito al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto tra le parti il 23 gennaio 2024.

L’ASP di Enna è tra le prime aziende ad applicare quanto dettato dal nuovo contratto nazionale per il triennio 2019-2021. Con delibera immediatamente esecutiva, saranno liquidati, con lo stipendio di aprile, gli aumenti contrattuali previsti e gli arretrati maturati.

“L’applicazione del Contratto in tempi celeri – dichiara Mario Zappia, Commissario Straordinario- sottolinea il riconoscimento delle professionalità e dell’impegno dei medici e dei dirigenti sanitari dell’Azienda. La puntuale applicazione dei diritti previsti dalle norme economiche e giuridiche contrattuali è garanzia della valorizzazione delle competenze individuali e di categoria degli operatori che lavorano per tutelare la salute della collettività”