La Città di Enna, inserita nella Rete europea per le celebrazioni della Settimana santa e della Pasqua.

Grande soddisfazione da parte del gruppo federato dell’MPA ed Enna Viva per l’inserimento della Città di Enna, nella Rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua, che vede coinvolte Italia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Malta. Grazie all’impegno di Walter Cardaci, ex Assessore Comunale di Enna, che nei mesi scorsi si è fatto promotore della candidatura di Enna per i suoi suggestivi riti pasquali e anche grazie al supporto dell’On. Regionale MPA Giuseppe Lombardo e del presidente dell’ ARS On Gaetano Galvagno Presidente della Fondazione Federico II, la candidatura ennese ha avuto il parere favorevole, essendo nel comitato scientifico, dall’esperto di tradizioni popolari e docente universitario Ignazio Emanuele Buttitta.

La comunicazione è arrivata direttamente da Antonella Razete, direttore generale della Fondazione Federico II di Palermo che figura tra i soci fondatori della Rete, che ha ringraziato il lavoro svolto dall’ex Assessore, ha comunicato altresì che il prossimo 21 maggio la Rete, presenterà al Consiglio d’Europa la propria candidatura come itinerario culturale europeo. “Bella vittoria per Enna, grande conquista che porterà scambi culturali e promozione turistica, una svolta storica –affermano i Consiglieri ed ex Assessori MPA ed Enna Viva. Tanto il lavoro svolto da tutto il gruppo, che non ha risparmiato tempo e risorse personali, per senso del dovere e amore delle tradizioni e, che, ha

condotto la Settimana Santa al Parlamento europeo di Bruxelles ed ha visto un lavoro di squadra tra amministratori, Ufficio Eventi del Comune, del Collegio dei Rettori delle confraternite di Enna, presieduto da Mario Cascio, dal suo Cda e da giovani amanti del nostro patrimonio culturale. Si tratta senza dubbio di un evento di grande valore culturale che contribuisce ad avvicinare Enna al cuore dell’Europa.

“L’inserimento di Enna – continuano ancora i gruppi dell’Mpa ed Enna Viva – nella Rete europea, concorre alla valorizzazione della storia, dell’arte e delle tradizioni della città e porterà a una promozione di ampio respiro, non solo delle celebrazioni pasquali ennesi, ma anche del suo artigianato, dell’enogastronomia e del turismo”.

Il gruppo federato

MPA – ENNA VIVA

Francesco Comito

Emilia Lo Giudice

Naomi Fiammetta

Giusy Firrandello

Walter Cardaci

Francesco Alloro

Gaetano Catalano

Francesco Di Venti

Ornella Romano