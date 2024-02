Piazza Armerina – La Giunta Municipale approva il regolamento per l’utilizzo degli automezzi comunali.

Il Comune di Piazza Armerina ha adottato un regolamento per la gestione degli automezzi di cui dispone. L’approvazione, avvenuta in sede di Giunta Municipale, non è tuttavia sufficiente perché il regolamento diventi operativo; è infatti necessaria l’approvazione del Consiglio Comunale, che presto lo metterà all’ordine del giorno di una delle prossime convocazioni. Il regolamento, volto a gestire il parco auto evitando spiacevoli equivoci sull’uso dei mezzi comunali, è composto da 12 articoli che indicano in dettaglio le responsabilità dei dipendenti comunali e gli obblighi a cui sono soggetti nel momento in cui si trasformano in conducenti. In particolare, l’uso degli automezzi da parte del personale dipendente sarà consentito esclusivamente per ragioni di servizio e dovrà essere autorizzato dal Responsabile dell’Area amministrativa interessata. Inoltre, il conducente sarà personalmente responsabile dell’automezzo che conduce, dovrà compilare il registro di bordo e segnalare tempestivamente, al termine della missione, eventuali incidenti o danneggiamenti. Sarà permesso trasportare solo cose e oggetti strettamente attinenti alla missione da espletare e, in caso di furto o danneggiamento dell’automezzo, il conducente dovrà presentare al Responsabile di settore un dettagliato rapporto scritto. Per chi volesse consultare il regolamento completo, è possibile farlo tramite questo link, con l’avvertenza che il Comune ha pubblicato una versione con gli articoli disposti in maniera disordinata.