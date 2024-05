ASP Enna. In arrivo il finanziamento per il PTA di Leonforte

Finanziamento per il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Leonforte pari a 1.000.000,00 di Euro: il Ministero della Salute ha approvato, con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2024, il progetto presentato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, curato dal proprio Servizio Tecnico in ottemperanza al Piano di investimenti ex art.20 L.67/88.

La notizia del finanziamento è stata comunicata al Commissario Straordinario, dott. Mario Zappia, e al R.U.P., ing. Maria Rindone, dal Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute.

“A seguito del provvedimento di finanziamento, l’Azienda avvierà con tempestività le procedure per l’appalto dei lavori – afferma il dott. Zappia – per consentire la realizzazione dell’opera di elevata rilevanza per la città di Leonforte, ringraziando l’Assessorato Regionale per l’attenzione che dimostra nei confronti della comunità della provincia di Enna”.