Denunciato per riciclaggio di auto rubata: la Polizia di Leonforte scopre un traffico illecito

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 maggio 2024, la Polizia di Leonforte ha denunciato un quarantenne per riciclaggio di un’auto rubata. Grazie all’operazione, il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario. Durante i controlli del territorio disposti dal Questore di Enna, gli agenti hanno fermato un autocarro che trasportava due Fiat Panda azzurre, sospettate di essere di dubbia provenienza. Approfondendo gli accertamenti, è emerso che il telaio di una delle auto era stato manomesso, con lettere e numeri non conformi agli standard della casa produttrice.

Gli agenti hanno poi visitato l’abitazione del committente, dove hanno trovato un’altra Fiat Panda dello stesso modello e colore. Le verifiche tecniche hanno rivelato che le targhe erano state sostituite e il telaio ribattuto per farlo corrispondere alla documentazione di un veicolo destinato alla rottamazione. Gli investigatori sono riusciti a identificare il telaio e le targhe originali dell’auto, scoprendo che era stata rubata venti giorni prima in un comune dell’ennese. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio e l’auto è stata riconsegnata al proprietario, come disposto dall’autorità giudiziaria. Il procedimento penale è ancora in corso e l’indagato è considerato innocente fino a sentenza definitiva.