BreveProvincia

– 22/01 Enna, Roberto Colianni Neil nominato responsabile provinciale del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Democrazia Cristiana

– 22/01 Luigi Stompo , presidente dell’Enna calcio, ha commentato positivamente la prestazione della sua squadra contro la Leonzio. Ha sottolineato l’impegno e la concentrazione della squadra, con l’obiettivo di continuare la loro marcia in campionato

– 22/01 Risultati Calcio in Provincia di Enna: Nel campionato di Prima Categoria, il Sant’Anna Enna ha perso in casa, mentre il Don Bosco 2000 ha vinto fuori casa. Nel girone D di Seconda Categoria, si segnalano vittorie per Crisas Assoro e Agira, e un pareggio tra Valguarnerese e Città di Troina. Nel campionato di Terza Categoria, lo Sporting Casale ha vinto contro il Piazza Armerina

– 22/01 A Nicosia si sono tenuti solenni festeggiamenti in onore di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. La cerimonia ha incluso una messa e un omaggio alla statua del Santo, seguiti da giochi pirotecnici​