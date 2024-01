Ultime dalla Sicilia

Regione Sicilia approva bilancio senza provvisorio dopo 21 anni. L’Assemblea regionale siciliana ha votato la manovra finanziaria, segnando un cambiamento storico dopo due decenni. (Data: 09 gennaio 2024)

Omicidio a Palermo: una madre di 70 anni ha strangolato la figlia 40enne sofferente di depressione e poi ha confessato. Il tragico evento è avvenuto in via del Visone. (Data: 09 gennaio 2024)

Nuova legge in Sicilia per l’assunzione di donne sfigurate e orfani di femminicidi nella pubblica amministrazione, estendendo i benefici già previsti per le vittime di mafia. (Data: 09 gennaio 2024)