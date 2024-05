Crisi dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina- L’intervento dell’assessore Arancio: solo promesse non mantenute da parte dall’ASP

In un comunicato, l’Assessore alla sanità del Comune di Piazza Armerina, Concetto Arancio, mette in luce la grave crisi che affligge da anni l’ospedale Michele Chiello. Denuncia le numerose promesse non mantenute da parte dell’A.S.P., che hanno portato a una situazione di profondo degrado dell’infrastruttura sanitaria, con una cronica mancanza di personale e continui disservizi.

La difficile realtà dell’ospedale

Arancio evidenzia come, nonostante i proclami di potenziamento, la realtà sia ben diversa: i servizi essenziali come l’anestesia, la chirurgia, la pediatria, il servizio vaccinazioni e il pronto soccorso soffrono di inefficienze crescenti. Sottolinea in particolare le condizioni critiche del reparto di ortopedia, dove un unico medico si trova a gestire la sala operatoria, l’ambulatorio e le urgenze, nonostante la pianta organica ne preveda tre. È una condizione inaccettabile – dichiara l’Assessore Arancio – e coloro che in passato hanno fornito illusorie rassicurazioni oggi dovrebbero pubblicamente scusarsi con la propria comunità ed impegnarsi finalmente ad agire in modo tangibile.

Un problema senza fine

L’Assessore critica apertamente l’inerzia che ha caratterizzato la gestione dell’ospedale negli anni, evidenziando come le promesse di miglioramento si siano sempre rivelate infondate. Accusa inoltre alcuni politici di sfruttare la questione per scopi elettorali senza intervenire effettivamente a favore della comunità. Arancio annuncia l’intenzione di richiedere una seduta aperta del Consiglio Comunale per discutere apertamente delle problematiche dell’ospedale e definire azioni concrete per il suo rafforzamento.

Appello alla comunità

Infine, l’Assessore invita la comunità a unirsi oltre le divisioni politiche, per collaborare attivamente alla risoluzione della crisi dell’ospedale Michele Chiello. Sottolinea l’importanza di abbandonare le polemiche e di concentrarsi su un dialogo serio e costruttivo, che possa portare a soluzioni reali e tangibili per migliorare la situazione sanitaria del comune.