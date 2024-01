Piazza Armerina – Aggiornamenti sulla finanziaria 2024: le osservazioni dei consiglieri comunali di Forza Italia

La recente approvazione della finanziaria regionale per il 2024 ha segnato un importante sviluppo nella gestione finanziaria della regione. Secondo il gruppo consiliare di Forza Italia, guidato da Massimo Di Seri, l’approvazione tempestiva del bilancio entro i primi giorni di gennaio è stata un passo positivo che ha evitato la necessità di un bilancio provvisorio. I consiglieri comunali di Forza Italia hanno evidenziato il ruolo significativo dell’On. Luisa Lantieri, Vice Presidente dell’Assemblea, nel processo di approvazione. Hanno specificato che l’On. Lantieri ha contribuito all’assegnazione di fondi per il restauro della chiesa di Fundrò e per interventi alla chiesa Parrocchiale di Santa Veneranda a Piazza Armerina, oltre a favorire il sostegno finanziario per altri comuni della provincia in diversi settori.

I consiglieri hanno inoltre menzionato le future iniziative dell’On. Lantieri, tra cui una proposta per l’Assemblea Regionale riguardante il Palio dei Normanni, una celebrazione storica, e ulteriori interventi nel settore della sanità e dell’istruzione. Un prossimo incontro con i responsabili regionali, programmato dall’On. Lantieri e supportato dai tre consiglieri, mirerà a risolvere questioni riguardanti le infrastrutture pubbliche, sebbene non siano stati forniti dettagli aggiuntivi al momento.

Pur riconoscendo l’importanza delle azioni intraprese, i consiglieri di Forza Italia hanno sottolineato il loro impegno a mantenere un ruolo di opposizione chiaro e forte all’interno della comunità locale.