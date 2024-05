Piazza Armerina: la nascita di “Mosaicanto” e il concerto inaugurale “Cantiamo l’amore”

Debutto dell’associazione culturale e suo obiettivo

L’associazione culturale “Mosaicanto” fa il suo debutto a Piazza Armerina con il concerto “Cantiamo l’amore”. L’evento si terrà presso l’I.I.S. “Da Vinci” oggi alle 18:45, con ingresso libero. Tra gli artisti presenti Chiara Sardella, M. Giuliana Consiglio, M.Vincenza Novello, M. Angelo Sapienza, Daniele Tornetta, M. Francesco Cusumano, oltre agli ospiti Lara Tigano e Gabriele Lomonaco al clarinetto, accompagnati al piano dal M. Gianluca Furnari.

Il progetto di “mosaicanto”: oltre il belcanto

“Mosaicanto” si propone di elevare la qualità musicale territoriale, puntando sul belcanto italiano, ma non si limita a questo. “I nostri concerti saranno aperti anche ad altre forme e generi musicali, purché gli artisti abbiano una solida formazione accademica”, spiega M. Vincenza Novello, presidente dell’associazione. Questo approccio inclusivo si estende a musicisti in via di formazione e già affermati, che desiderano condividere e sviluppare la propria arte.

La visione locale e accessibile di “mosaicanto”

Il vicepresidente M. Gianluca Furnari evidenzia l’intento di rendere la musica di alta qualità accessibile a tutti i cittadini locali, evitando loro di dover viaggiare verso grandi città per assistere a concerti. Questa iniziativa si rivolge in modo particolare a chi, per vari motivi personali, trova difficoltà negli spostamenti, offrendo loro l’opportunità di vivere la musica dal vivo nel proprio contesto comunitario.