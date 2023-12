Enna – Arresto per produzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio del 30 novembre, una brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna e alla denuncia della sua figlia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il personale delle Volanti dell’U.P.G.S.P. era in servizio di controllo del territorio quando ha fermato le due sospette, le quali mostravano un comportamento sospetto. Durante la verifica, le donne sono state trovate in possesso di una quantità limitata di marijuana e hanno fornito indirizzi di residenza falsi.

Alla luce di questi elementi, gli agenti hanno deciso di effettuare una perquisizione presso le abitazioni delle due donne, dove hanno scoperto una serra improvvisata ma ben equipaggiata per la coltivazione di cannabis indica, presumibilmente marijuana. La serra includeva attrezzature per la produzione, coltivazione, piantumazione, vegetazione e il trattamento successivo della sostanza, inclusa l’essicazione, la frantumazione e il confezionamento per la vendita.

L’operazione ha portato al sequestro di 17 piante di marijuana in diversi stadi di maturazione e quasi un chilogrammo di sostanza stupefacente. La Polizia ha smantellato l’intera serra e sequestrato tutte le attrezzature utilizzate nell’illecita attività.

Sotto la supervisione del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr. Domenico Cattano, la donna è stata posta agli arresti domiciliari, mentre sua figlia è indagata in stato di libertà per il suo ruolo nel reato. Questa azione rappresenta un importante successo per le forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

