Piazza Armerina – Inaugurazione di una Panchina Rossa in Memoria di Giulia Cecchettin

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/11/28871994_1700756369.mp3

Il 25 novembre 2023, un giorno di significativa importanza per la lotta contro la violenza sulle donne, la città di Piazza Armerina si unisce a questo movimento globale con un gesto simbolico ma potente: l’inaugurazione di una Panchina Rossa. Questo evento, organizzato dal CIF di Piazza Armerina, si svolgerà nella Chiesetta del Borgo San Giacomo, lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia, luogo scelto per la sua storica e spirituale rilevanza.

La Panchina Rossa, un simbolo ormai riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di evocare attenzione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne, sarà dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, barbaramente uccisa nei giorni scorsi. Al di là della cronaca la scelta di dedicare questa panchina a Giulia non è casuale, ma rispecchia un profondo desiderio di ricordare e onorare tutte le donne che hanno subito violenza. La dedica funge da memento per i pellegrini e visitatori che, fermandosi a riposare lungo il cammino, sono invitati a riflettere sulla dura realtà della violenza di genere e a unirsi idealmente nel sostegno alle donne vittime.

L’evento del 25 novembre, a cui è invitata a partecipare la comunità locale, rappresenta un momento di unione, riflessione e impegno collettivo. Le parole di Isaac Asimov, “La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci”, risuoneranno come un monito durante l’inaugurazione, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Nel corso della cerimonia, saranno presenti rappresentanti del Cammino di San Giacomo, che hanno donato la panchina come segno di solidarietà e sostegno. L’inaugurazione diventerà un’occasione per riaffermare il messaggio che le donne non sono sole nella loro lotta e che la violenza di genere è un problema che riguarda tutta la società.

L’installazione di questa Panchina Rossa a Piazza Armerina, specialmente in un luogo simbolicamente legato al percorso spirituale e di riflessione come il Cammino di San Giacomo, è un passo importante verso la sensibilizzazione e la lotta contro la violenza sulle donne. È un invito a non rimanere indifferenti e a prendere una posizione attiva contro ogni forma di violenza di genere.

L’evento, voluto dal Cif, del 25 novembre 2023 a Piazza Armerina, non sarà solo un tributo alla memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza, ma anche un simbolo di speranza e un invito all’azione.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 5 / 5. - Voti: 1 Questo articolo non è stato ancora valutato