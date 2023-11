Piazza Armerina – Assegnato l’incarico per la messa in sicurezza sismica della chiesa dei Teatini

Con la determinazione N. 2470 del 23 novembre 2023 il comune di Piazza Aemerina ha assegnato l’incarico per la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza sismica della Chiesa dei Teatini a Piazza Armerina. Il progetto rappresenta un intervento fondamentale per la sicurezza e la conservazione di un importante edificio storico e religioso . L’incarico è stato assegnato all’Arch. Tiziana Crocco, con un compenso totale di € 30.906,19.

Obiettivi e Attività

L’obiettivo principale del progetto è garantire la stabilità strutturale della chiesa in caso di eventi sismici. La regione, nota per la sua attività sismica, richiede interventi specializzati per preservare le sue strutture storiche. Le attività principali dell’Arch. Crocco includeranno la redazione del progetto esecutivo, la direzione dei lavori e la certificazione di collaudo (Certificato di Regolare Esecuzione). L’assegnazione dell’incarico è stata effettuata secondo il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 50 comma 1, lett b).

