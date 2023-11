Meteo Piazza Armerina : prima irruzione di aria fredda.

Per il weekend del 24-26 novembre 2023 a Piazza Armerina, le previsioni meteo prevedono l‘arrivo di aria polare, con un’ondata di freddo che potrebbe durare fino all’Immacolata. Nella notte tra sabato e domenica è previsto l’ingresso dell’aria più fredda, anticipato da nubifragi che cambieranno la stabilità atmosferica. Venerdì 24 novembre ci saranno precipitazioni dovute all’arrivo dell’aria Artica, con rovesci intensi in alcune zone del sud Italia, tra cui Piazza Armerina, e possibili nevicate sugli Appennini a quote inferiori ai 1500 metri. Domenica il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con possibili piogge in Puglia e nel basso Tirreno​​. Le temperature subiranno un crollo significativo, con una diminuzione di 10-12° rispetto alle medie attuali. Le massime si aggireranno tra i 7 e i 12° in molte città, e durante la notte potrebbero scendere sotto zero anche a Piazza Armerina

Venerdì 24 Novembre 🌦️Pioggia con alternate schiarite per tutta la giornata. La ventilazione sarà debole da Sud/sud – est. 🌡️Temperature in lieve aumento : Max: +14°C/Min : +7°C Sabato 25 Novembre 🌧️🌬️Sarà una giornata ventosa con acquazzoni, occasionalmente si possono avere raffiche di vento oltre i 65 km/h.🌡️Temperature in diminuzione : Max : +10°C/Min : +2°C

Attenzione nella zona nord di Piazza Armerina la temperatura scenderà a 0°C durante la notte Domenica 26 Novembre 🌤️ Sarà una giornata fredda, il cielo si presenterà quasi sereno. La ventilazione sarà debole proveniente da ovest/Nord- ovest 🌡️Temperature : Max :+8°C /Min : +2°C

Nella zona nord di Piazza Armerina la temperatura sarà più bassa intorno ai +0°C.

David Cartarrasa per StartNews

