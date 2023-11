Sagre ed eventi in Sicilia nel fine settimana del 25 e 26 novembre

Petralia Soprana: Sapori e Musica in Montagna (25-26 Novembre 2023)

La “Rassegna d’Autunno in Montagna” a Petralia Soprana è un evento che incarna l’essenza dell’autunno siciliano. Durante l’ultimo fine settimana di novembre, questo pittoresco borgo si trasforma in un vivace centro di cultura, gastronomia e musica. I visitatori possono immergersi in una varietà di attività, dai percorsi gastronomici alle escursioni, passando per incontri musicali e eventi culturali diversificati.

Roccafiorita: Celebrando i Sapori Autunnali

La Sagra d’Autunno a Roccafiorita è un omaggio ai profumi e sapori di questo affascinante borgo. Situato ai piedi del Monte Kalfa, Roccafiorita si anima in novembre con un percorso esperienziale che mette in luce le delizie della cucina siciliana tradizionale. I visitatori possono esplorare stand gastronomici nella piazza principale, assaggiando tutto, dai pane casareccio ai maccheroni fatti a mano, passando per formaggi, salsicce, vini locali e molto altro. Laboratori esperienziali e lezioni culinarie arricchiscono ulteriormente l’esperienza.

Galati Mamertino: Il Villaggio dei Sapori Autunnali

A Galati Mamertino, la “Scjalati” è una celebrazione autunnale che esalta i prodotti tipici locali. Il villaggio dei sapori offre una festa per i sensi con nocciole, castagne, olive, olio extra vergine d’oliva, miele, funghi e suino nero, tutti accompagnati da vino novello e birra artigianale. Oltre alle delizie culinarie, i visitatori possono godere di stand artigianali, visite guidate, escursioni naturalistiche e spettacoli folcloristici.

Ragalna: Un Autunno di Eventi e Gusto

Ragalna offre un calendario ricco e variegato per la stagione autunnale. Con un focus sulla tradizione culinaria locale, gli eventi includono degustazioni, intrattenimento musicale, sagre e attività per bambini. Questo borgo offre un’esperienza autentica, celebrando l’autunno in ogni suo aspetto.

Per aiutarti a visualizzare meglio la posizione di questi eventi autunnali in Sicilia, ecco una breve descrizione geografica:

1. Petralia Soprana : Si trova nella parte centrale della Sicilia, all’interno del Parco delle Madonie. Questa cittadina è nota per il suo ricco patrimonio storico e le sue bellezze naturali. È situata a nord-est di Palermo.

2. Roccafiorita: Questo piccolo comune si trova nella parte orientale della Sicilia, nella provincia di Messina. È incastonato nelle colline che circondano il Monte Kalfa, non lontano dalla costa ionica.

3. Galati Mamertino: Anche questo comune è situato nella provincia di Messina, a nord-est della Sicilia. È immerso nelle verdi colline, vicino al Parco dei Nebrodi, offrendo un paesaggio naturale suggestivo.

4. Ragalna: Questa località si trova sul versante sud-ovest dell’Etna, nella provincia di Catania. Caratterizzata da un paesaggio dominato dal vulcano, Ragalna offre una vista unica sul più grande vulcano attivo d’Europa.

Queste diverse località offrono un’esperienza autunnale varia e ricca, sia dal punto di vista culturale che paesaggistico, rendendole mete ideali per chi desidera esplorare le tradizioni e i sapori della Sicilia.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews

