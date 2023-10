Agguato mortale a Valguarnera Caropepe: caccia all’aggressore da parte delle forze dell’ordine.

In una tragica serie di eventi a Valguarnera Caropepe, un uomo ha sparato e ucciso un automobilista, identificato come Salvatore Scammacca, 47 anni. Dopo essere stato colpito da colpi di pistola, Scammacca ha perso il controllo del veicolo, che è poi andato a schiantarsi contro il furgone di un ambulante, ferendo sia il venditore che un cliente.

Secondo le prime informazioni, l’aggressore era a piedi al momento dell’attacco. Interessante notare che, circa mezz’ora prima dell’incidente, Scammacca avrebbe avuto uno screzio in un bar con una persona non ancora identificata. Fortunatamente, le condizioni dei due feriti nell’incidente stradale non sono gravi. Le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri e la Guardia di Finanza, sono attualmente sul posto e hanno avviato indagini approfondite per rintracciare l’aggressore, che è riuscito a dileguarsi dopo l’atto violento.