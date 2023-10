Omicidio a Valguarnera: indagini in corso per trovare il sospettato. La foto del ricercato

Verso le ore 10.45 di oggi, 10 ottobre, in via Archimede a Valguarnera, Salvatore Roberto Scamacca, 47 anni, è stato colpito da colpi d’arma da fuoco mentre era alla guida della sua Fiat Punto. Le indagini sono attualmente in corso e sono coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Enna, che si sono recati sul luogo dell’incidente.

Sospetti e ricerche in corso

I sospetti sono attualmente indirizzati verso Guglielmo Ruisi, 51 anni, anch’egli residente a Valguarnera. Pare che i due avessero avuto un diverbio nel corso della mattinata. Le Forze di Polizia sono attualmente alla ricerca di Ruisi, che potrebbe essere ancora in possesso dell’arma utilizzata per colpire mortalmente Scamacca.

Dettagli sul veicolo del sospettato

Il sospettato, Guglielmo Ruisi, è noto per guidare una Mercedes CLK di colore blu con targa CY 793 AW.