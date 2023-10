Anche a Piazza Armerina si celebra la giornata nazionale delle “Famiglie al Museo”

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, abbreviata in F@Mu, è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che si svolge ogni anno in Italia la prima domenica di ottobre. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare le famiglie al patrimonio culturale italiano, attraverso un ricco programma di eventi e attività dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

La prima edizione della F@Mu si è svolta nel 2013 e ha coinvolto 340 musei italiani. Nel corso degli anni, l’iniziativa ha riscosso un grande successo, coinvolgendo sempre più musei e famiglie.

Per l’edizione 2023, la F@Mu si svolgerà domani, domenica 8 ottobre. In tutta Italia, oltre 600 musei offriranno ai visitatori attività e laboratori creativi, visite guidate, giochi e spettacoli.

Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito web del Ministero della Cultura.

Alcuni esempi di attività che si svolgeranno durante la F@Mu 2023:

Laboratori creativi: i bambini potranno realizzare opere d’arte, gioielli, costumi e altri oggetti ispirati alle opere esposte nei musei.

Visite guidate: le famiglie potranno scoprire i segreti dei musei attraverso visite guidate dedicate ai più piccoli.

Giochi e spettacoli: i musei organizzeranno giochi e spettacoli per intrattenere i bambini e le loro famiglie.

La F@Mu è un’occasione unica per avvicinare i bambini e le loro famiglie al patrimonio culturale italiano. È un’opportunità per divertirsi e imparare, in un ambiente stimolante e coinvolgente.

A Piazza Armerina domani, domenica 8 ottobre, si terrà una giornata davvero speciale presso il <strong>Museo di Palazzo Trigona</strong>. L’evento è parte della <strong>Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo</strong> e promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i membri della famiglia.

Programma della giornata

La giornata inizierà alle 10:00 e si concluderà alle 12:30. Durante questo periodo, i volontari di Legambiente saranno presenti per accogliere le famiglie e guidarle alla scoperta delle meraviglie custodite nel museo.

Laboratorio creativo per i più piccoli

Ma non è tutto. I bambini avranno l’opportunità di partecipare a un <strong>laboratorio creativo</strong> guidato dal maestro Corrado Militello. Un’occasione per avvicinarsi all’arte e dar spazio alla propria creatività.

L’ingresso è ovviamente gratuito