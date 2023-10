Docenti, ATA e dirigenti scolastici: in arrivo sconti su treni, aerei, agriturismi e negozi

Il governo italiano ha recentemente lanciato un piano welfare rivolto al personale scolastico, che include docenti, ATA e dirigenti. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle condizioni di vita di coloro che sono al centro del sistema educativo del paese.

Uno dei settori che ha ricevuto una particolare attenzione è quello dei trasporti. Trenitalia, per esempio, offre uno sconto del 10% su varie tariffe, estendendo questa offerta a tutti i servizi Frecciarossa. Italo, d’altro canto, offre uno sconto del 20% sulla tariffa low cost per il servizio di viaggio smart. Queste agevolazioni sono un riconoscimento della necessità di molti insegnanti e membri del personale scolastico di spostarsi frequentemente per motivi di lavoro. Non sono solo i trasporti a beneficiare di queste nuove misure. Coldiretti offre sconti che possono arrivare fino al 15% per gli acquisti di prodotti della rete Campagna Amica, estendendo l’offerta anche agli agriturismi. Questo è un incentivo significativo per il personale scolastico a optare per prodotti e servizi più sostenibili e locali.

Per fruire di questi vantaggi, è stata creata una piattaforma dedicata gestita dal MIM. Questa piattaforma fungerà da portale attraverso il quale il personale scolastico potrà identificarsi e ottenere le agevolazioni previste. Questo piano welfare è solo l’inizio. Il governo ha espresso l’intenzione di estendere la rete degli acquisti agevolati, coinvolgendo altri soggetti privati nel progetto. Ciò potrebbe portare a una gamma ancora più ampia di benefit e sconti in vari settori, migliorando ulteriormente le condizioni di vita del personale scolastico.

Quali sono gli sconti

Gli sconti previsti dal progetto “Merito” sono i seguenti:

Trasporti:

20% di sconto sui biglietti ferroviari (Intercity e Frecciarossa)

15% di sconto sui biglietti aerei

15% di sconto sui biglietti dei traghetti

10% di sconto sui biglietti dei bus

Cultura:

20% di sconto sui biglietti per musei, teatri e cinema

15% di sconto sui libri

10% di sconto sui biglietti per concerti e eventi sportivi

Tempo libero:

20% di sconto sui biglietti per parchi divertimento

15% di sconto sulle attività sportive

10% di sconto sui servizi di ristorazione

Spesa alimentare:

15% di sconto sui prodotti alimentari presso i supermercati convenzionati

Scarica il documento ufficiale del Ministero