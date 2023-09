Piazza Armerina – Autorizzata l’installazione di un’altra colonnina di ricarica elettrica. Verrà posizionata in via Gen. Muscarà

Il Comune di Piazza Armerina ha recentemente rilasciato una determinazione che autorizza la società ENEL X MOBILITY S.R.L. all’installazione di una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. La decisione è stata presa in seguito alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da parte della società, che ha sede legale a Roma.

La colonnina sarà installata in Via Gen. Muscarà,nel parcheggio accanto al supermercat. Il progetto è stato approvato in conformità con le leggi vigenti, incluso il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. La determinazione è stata rilasciata dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del Responsabile del IV Settore Opere Pubbliche e Governo del Territorio e dal V. Comandante della Polizia Municipale.

La gestione del servizio sarà a costo zero per il Comune. In altre parole, l’Amministrazione comunale non dovrà pagare alcun corrispettivo al concessionario per il servizio erogato. Inoltre, l’impianto di ricarica dovrà essere accessibile agli utenti 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. La concessione ha una durata di nove anni, senza possibilità di rinnovo tacito. Tuttavia, l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare l’autorizzazione, previa valutazione dell’interesse pubblico. Alla scadenza della concessione, la società ENEL X MOBILITY S.R.L. sarà responsabile della rimozione delle opere e del ripristino dello stato dei luoghi.

In termini di responsabilità, la società sarà tenuta a mantenere l’impianto in stato decoroso e a eseguire tutte le manutenzioni necessarie a proprio carico. Qualsiasi danno o inconveniente sarà di responsabilità della società, che dovrà tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.