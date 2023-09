Misure straordinarie di sicurezza a Piazza Armerina per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

In occasione della visita del Presidente della Repubblica a Piazza Armerina, il Comune ha emesso l’ordinanza n. 126 del 18-09-2023 per regolamentare il traffico veicolare e la sosta. Le misure entreranno in vigore nei giorni 20 e 21 settembre 2023 e sono state prese per garantire la sicurezza pubblica e la fluidità del traffico durante l’evento.

Divieti di Sosta

Per garantire un passaggio sicuro e senza intralci al Presidente e al suo seguito, è stato istituito un divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 19:00 del 20 settembre 2023 sino alle 17:00 del 21 settembre 2023 nelle seguenti vie e piazze:

Vie:

1. Via Caltanissetta

2. Via Camerata barone

3. Via Cappuccini salita

4. Via Conte Ruggero

5. Via D’acquisto Salvo

6. Via Di Marco Carmelo

7. Via Dr. Salvatore La Malfa

8. Via Filippo Guccio

9. Via Garibaldi

10. Via Gen. Ciancio

11. Via Gen. Gaeta

12. Via Gen. Muscarà

13. Via Manzoni direzione Gela

14. Via Marconi

15. Via Mazzini

16. Via Mons. Sturzo

17. Via Nigrelli

18. Via Nino Bixio

19. Via Papa Roncalli

20. Via Principato Salvatore

21. Via Roma

22. Via Santo Stefano discesa

23. Via Scarpello

24. Via Strada da Sp 89 – Santa Maria di Gesù

25. Via Torquato Tasso

26. Via Umberto

27. Via Verga Giovanni

29. Via Vittorio Alfieri

30. Via Vittorio Veneto

31. Viale Libertà

Piazze:

1. Piazza Conceria largo

2. Piazza De Gasperi Alcide

3. Piazza Garibaldi (corsia da via Roma e corsia che collega via Capodarso)

4. Piazza Gen. Cascino

5. Piazza Largo San Giovanni

6. Piazza Martiri d’Ungheria

7. Piazza Piano Sant’Ippolito

8. Piazza Regione Siciliana

9. Piazza Rotonda pressi Deco

10. Piazza Rotonda pressi Sweet bar

11. Piazza Rotonda Vital Brico

E’ inoltre vietata la sosta, nell’arco di 5 metri, lungo le strade che intersecano le

predette vie e piazze

Divieti di Transito

Oltre ai divieti di sosta, sono state anche imposte restrizioni al transito veicolare dalle ore 10:30 del 21 settembre 2023 nelle seguenti vie e piazze:

Vie:

1. Via Camerata barone

2. Via Conte Ruggero

3. Via Gen. Ciancio

4. Via Gen. Gaeta

5. Via Marconi

6. Via Garibaldi

7. Via Principato Salvatore

8. Via Roma

9. Via Santo Stefano discesa

10. Via Umberto

Piazze:

1. Piazza Gen. Cascino

2. Piazza Largo Conceria

3. Piazza De Gasperi Alcide

4. Piazza Garibaldi (corsia da via Roma e corsia che collega via Capodarso)

5. Piazza Martiri d’Ungheria

6. Piazza Regione Siciliana

7. Piazza Largo San Giovanni

Le misure di sicurezza sono state prese in collaborazione con le forze dell’ordine e sono finalizzate a garantire la massima sicurezza durante la visita del Presidente. Si raccomanda ai residenti e ai visitatori di prendere nota dei divieti e di pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

Per ulteriori dettagli, si può consultare l’ordinanza completa sul sito del Comune di Piazza Armerina o presso gli uffici comunali.