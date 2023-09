Il legame tra sonno frammentato e emozioni negative.

Oggi affrontiamo un tema che, seppur sottovalutato, riguarda ognuno di noi: il sonno e il suo impatto sul nostro stato emotivo. Non sto parlando di quel sonno leggero che vi prende durante le riunioni aziendali, ma del sonno profondo, quello che rigenera. O meglio, quello che dovrebbe rigenerare.

Un recente studio pubblicato su PsyPost getta nuova luce sul legame tra sonno frammentato e emozioni negative. E no, non è una di quelle ricerche che vi dicono l’ovvio. È qualcosa di più profondo, qualcosa che potrebbe farvi ripensare alle vostre notti insonni.

Il sonno è un bisogno fondamentale, tanto che la sua mancanza può portare a conseguenze gravi. Ma cosa succede quando il sonno è interrotto, frammentato, spezzettato in piccoli segmenti che non permettono un riposo adeguato? La risposta è semplice: un impatto negativo sulle emozioni. Ma come?

Il meccanismo psicologico

La ricerca ha identificato un meccanismo psicologico che collega il sonno frammentato alle emozioni negative. In parole povere, la mancanza di sonno profondo altera la nostra capacità di regolare le emozioni, rendendoci più suscettibili a stati d’animo negativi. Non è solo una questione di stanchezza fisica, ma di un vero e proprio squilibrio emotivo.

Questo non è un dettaglio da poco. Immaginate le implicazioni su larga scala: lavoratori stressati, studenti sopraffatti, relazioni personali tese. Il sonno non è solo un lusso, è una necessità per mantenere un equilibrio emotivo sano.

Luigi Schiavo per StartNews