In Sicilia una laurea per gli appassionati di “MasterChef”

L’Università degli Studi di Palermo ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il nuovo corso di laurea triennale in Scienze Gastronomiche per l’anno accademico 2023/2024. Questo corso, gestito dal Dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali), rappresenta una novità assoluta per il territorio siciliano, essendo l’unico del suo genere a sud di Napoli. Il corso di laurea è stato progettato in collaborazione con l’agroindustria locale e l’Associazione Nazionale dei Gastronomi Professionisti con sede a Parma. Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere tirocini presso prestigiose aziende enogastronomiche e chef di rilievo, oltre a partecipare a viaggi didattici e stage sia a livello nazionale che internazionale.

Il presidente del comitato ordinatore del corso, Filippo Sgroi, ha sottolineato l’importanza di formare gastronomi competenti in vari aspetti, dalla produzione agricola alla promozione della cultura eno-gastronomica locale. Gli studenti beneficeranno anche di borse di studio, ristorazione universitaria e alloggi, grazie alla collaborazione con l’ERSU Palermo. Il settore gastronomico in Sicilia ha un valore significativo, con prodotti DOP e IGP che valgono 535 milioni di euro all’anno. La regione è al secondo posto in Italia per prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica, sottolineando l’importanza della cultura alimentare mediterranea.

Il corso di laurea in Scienze Gastronomiche preparerà gli studenti in vari aspetti della gastronomia, dalla produzione alla promozione dei prodotti enogastronomici. Gli sbocchi occupazionali sono molteplici, dalle aziende di produzione e commercializzazione a enti di ricerca e organizzazioni governative.

C’è da sapere che…

– Il settore dei prodotti DOP e IGP in Sicilia vale 535 milioni di euro l’anno.

– La Sicilia è al secondo posto in Italia per prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica.

Fonte: Osservatorio Ismea-Qualivita, 2021.

Marco Scalzi per StartNews