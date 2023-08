Cabine telefoniche, addio anticipato: saranno smantellate entro la fine del 2023

Le cabine telefoniche, un tempo simbolo di comunicazione pubblica, stanno per diventare un ricordo del passato. Questo processo avverrà più rapidamente di quanto inizialmente previsto. Durante una recente conferenza sui conti semestrali, Tim ha annunciato che le 16.000 cabine telefoniche sparse per le strade delle nostre città verranno rimosse entro la fine del 2023, tre anni prima rispetto al piano originale che prevedeva il loro smantellamento nel 2026.

Questa decisione segue quella dell’Agcom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dopo una consultazione pubblica ha stabilito che Tim non ha più l’obbligo di garantire il servizio pubblico delle cabine telefoniche.

Tuttavia, non tutte le cabine telefoniche verranno rimosse. Alcune di esse, situate in luoghi di interesse sociale come carceri, caserme, ospedali e luoghi dove la copertura della rete mobile è assente, come i rifugi di montagna, continueranno a esistere. In totale, le postazioni di questo tipo sono 1.801.

Marco Scalzi per StartNews