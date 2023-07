Piazza Armerina – Rispetto del divieto di sosta per pulizia strade: l’appello dell’Assessore Epifanio Di Salvo alla Viabilità e Ambiente

L’Assessore alla Viabilità e all’Ambiente di Piazza Armerina, Epifano Di Salvo, ha annunciato un nuovo piano per la pulizia delle strade pubbliche che richiede la massima collaborazione da parte dei cittadini. Il piano prevede specifici divieti di sosta in varie aree della città, dalle 6 alle 8 del mattino, per consentire operazioni di lavaggio e pulizia.

Queste misure, che sono attuate in fase sperimentale potrebbero subire modifiche, ma il messaggio per la cittadinanza è chiaro: il rispetto del divieto di sosta durante le ore di pulizia è essenziale per mantenere le nostre strade pulite. Chi non rispetterà i divieti sarà soggetto a sanzioni. L’Assessore fa appello alla cittadinanza chiedendo aiuto per assicurare che la pulizia delle strade sia il più efficace possibile: “Chiediamo alla cittadinanza il massimo aiuto e di parcheggiare in quelle giornate in posti limitrofi alle strade oggetto dell’intervento di pulizia, dalle 6 alle 8 del mattino. Solo così possiamo ottenere i migliori risultati” ha dichiarato l’Assessore Di salvo.

Questo sforzo congiunto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini può contribuire significativamente a mantenere la città pulita, creando un ambiente più gradevole e sicuro per tutti. Si raccomanda vivamente a tutti di rispettare le nuove normative e di collaborare per il bene comune.

QUESTO L’ELENCO DELLE STRADE

– dalle ore 6:00 alle ore 8:00 nella giornata di sabato per la Piazza Gen. Cascino e vie limitrofe,

Piazza G.B. Giuliano e vie limitrofe, Piazzetta Pio La Torre, Piazza Sen. Marescalchi;

– dalle ore 6:00 alle ore 8:00 nella giornata di lunedì per la Via G.Mazzini, Via Marconi,Piazza

Garibaldi, Via Garibaldi,Via Cavour, Piazza Duomo, Via Floresta, Via Vittorio Emanuele, Via

Umberto, Via Barone Camerata,Via Santo Stefano;

– dalle ore 6:00 alle ore 8:00 nella giornata di martedì zona Villaggio Kennedy compresa Via

Vittorio Alfieri;

– dalle ore 6:00 alle ore 8:00 nella giornata di venerdì zona sud del centro abitato;

Quanto sopra non sostituisce il normale servizio da svolgere settimanalmente .

Alla Polizia Locale si dispone di volere predisporre apposita ordinanza di divieto di sosta e

rimozione forzata nelle giornate e orari di cui sopra con conseguente servizio di personale per

elevare eventuali contravvenzioni a decorrere da sabato 22 luglio 2023.