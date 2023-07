Palio dei Normanni – I presidenti dei quartieri ringraziano l’On. Luisa Lantieri per il cospicuo contributo

I Presidenti dei Quartieri: Monte Mira, Castellina, Casalotto, Canali, accolgono favorevolmente la notizia, dell’intervento dell’onorevole Lantieri, che durante i lavori per la stesura della manovra finanziaria regionale, ha predisposto, e fatto votare, diversi emendamenti a tutela della manifestazione Palio dei Normanni. Il Priore, e I Presidenti, ringraziandola, per il contributo sostanzioso da suddividere per i quattro quartieri storici, le esprimiamo sincera gratitudine, per il generoso contributo ai CDQ per i progetti futuri. Il suo sostegno e estremamente prezioso per i nostri quartieri e ci permette di continuare a svolgere le nostre attività e a perseguire i nostri obiettivi in sinergia con l’Amministrazione Comunale per meglio valorizzare la kermesse storica e tutte quelle iniziative utili alla crescita della città

I Presidenti

Filippo Rausa

Massimo Di Seri

Aldo Arena

Nino Di Catania

Stefano Di Dio