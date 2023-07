Luisa Lantieri: un impegno ininterrotto per Il Palio dei Normanni. Un suo emendamento porta 300mila euro alla manifestazione

L’Onorevole Luisa Lantieri dimostra nuovamente il suo impegno incessante per la città di Piazza Armerina e il suo storico Palio dei Normanni. Attraverso un comunicato ha annunciato che l’emendamento per far assegnare 300.000 euro all’antica manifestazione piazzese, dal lei proposto, ha passato positivamente l’esame dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Una parte significativa di questa somma, 90.000€, sarà dedicata all’adeguamento dell’arena (il campo sportivo Sant’Ippolito), dove si tiene l’evento. L’obiettivo è di garantire che i parametri di sicurezza siano rispettati e che l’allestimento sia in linea con l’epoca storica che l’evento rievoca. Questo non solo assicura che la manifestazione possa svolgersi in sicurezza, ma anche che l’esperienza sia il più autentica e coinvolgente possibile per tutti i partecipanti e spettatori.

Un altro segmento del finanziamento, 40.000€, sarà destinato ai quattro quartieri che contribuiscono all’organizzazione dell’evento: Monte Mira, Canali, Casalotto e Castellina. I quartieri storici mettono il cuore e l’anima nella riuscita della manifestazione ogni anno e il sostegno finanziario servirà a riconoscere e sostenere i loro sforzi.

Infine, un’ultima porzione del finanziamento, 30.000€, sarà destinata ai festeggiamenti in onore della Patrona Maria SS. delle Vittorie. Questi fondi saranno diretti alla Basilica Cattedrale, che rappresenta un punto cardine delle celebrazioni.

L’impegno dell’Onorevole Luisa Lantieri riflette il suo profondo rispetto per la tradizione e la cultura locale. Questo sostanzioso finanziamento assicurerà che il Palio dei Normanni continui a celebrare con successo il patrimonio e la storia della città di Piazza Armerina, garantendo al contempo la sicurezza e il coinvolgimento di tutti i partecipanti.