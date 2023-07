Enna -Eventi: Domenica 16 luglio per “A Madonna a’ Muntata” la sand artist Stefania Bruno e il comico Manlio Dovì

E’ tutto pronto per “A Madonna a’ Muntata”, la solenne e tradizionale processione di rientro in Duomo del simulacro di Maria Santissima della Visitazione dopo due settimane trascorse nella Chiesa di Montesalvo.

A conclusione della processione, domenica 16 luglio dalle ore 21, in piazza Umberto I l’Amministrazione comunale del sindaco Maurizio Dipietro ha previsto una serata di intrattenimento contraddistinta dalla proiezione immersiva di un videomapping musicato e dall’esibizione di due artisti molto diversi tra loro, nel tentativo di abbracciare un pubblico vasto ed eterogeneo.

La serata si aprirà con la performance creativa di Stefania Bruno, artista ennese che ha sempre amato la natura, il linguaggio surreale e le visioni oniriche e che ha trovato nella sand art il suo linguaggio creativo, tanto da diventarne la maggiore esponente in Italia. Grazie alla sabbia Stefania Bruno riesce a creare quadri d’oro che mutano secondo il suo volere: scuotendo i granelli sabbia ricrea istantaneamente sempre nuove forme.

Il suo è uno spettacolo fantastico, onirico, che stimola la fantasia del pubblico e suscita emozioni in ogni spettatore. Durante la sua performance Stefania Bruno, che per questa occasione sarà accompagnata dalla voce narrante di Vincenzo Bruno, modella la sabbia disposta su un tavolo retroilluminato e il pubblico assisterà in tempo reale alla sequenza di immagini che puntualmente prendono vita dalle sue mani. Tra le dita di Stefania, infatti, i granelli di sabbia si animano dando vita a immagini che costruiscono un racconto sempre diverso e sempre poetico.

La seconda parte della serata sarà appannaggio dell’artista palermitano Manlio Dovì – imitatore, attore teatrale e cinematografico, noto al pubblico televisivo per essere stato uno dei volti de Il Bagaglino – e del suo “Facce Ride Show”.

«Se è vero, che gli scienziati hanno curato la nostra salute, ebbene signore e signori, il teatro vi curerà l’anima» nello spettacolo scritto insieme ad Antonio Di Stefano, Dovì inizierà esattamente così: con un pizzico di presunzione, ma con tanto desiderio di essere nuovamente sul palco. Un racconto il suo, inanellato di battute, su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Un mix di comicità esilarante fatta di canzoni, battute, monologhi, imitazioni e beatbox che rapirà il pubblico.

In occasione dei solenni festeggiamenti, domenica 16 luglio dalle ore 14 alle ore 24 è stato istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree: piazzale antistante l’Eremo di Montesalvo; via Montesalvo; via Risorgimento; pizza Franzolin; viale IV Novembre (dall’intersezione con via dello Stadio al quadrivio Monte); via Libertà; via Roma e tutte le piazze adiacenti fino, ed inclusa, piazza Duomo; il tratto di via Roma adiacente piazza Mazzini e quello compreso tra l’intersezione con piazza Mazzini e piazza Scarlata; piazza Umberto, compresa l’area antistante il Teatro Garibaldi, l’intersezione con via Roma e con via Falautano.

E ancora divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata dalle ore 14 fino a cessate esigenze in via dello Stadio (nel tratto compreso tra viale IV Novembre e via Rossini); via Flora, via Torre di Federico (nel tratto antistante l’ingresso laterale dell’omonima villa); piazza Crispi; piazza Coppola; piazza Mazzini.