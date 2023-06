Amministrazione comunale al lavoro: Piazza Armerina si prepara per l’estate 2023

Piazza Armerina è una città del centro della Sicilia, famosa per la Villa Romana del Casale, patrimonio dell’Unesco, che conserva i più bei mosaici romani del mondo. Ma Piazza Armerina non è solo storia e arte, è anche una città vivace e dinamica, che ogni anno organizza una manifestazione estiva ricca di eventi culturali e spettacoli tra cui il Palio dei Normanni, una delle manifestazioni di punta della Regione Sicilia.

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, e l’assessore al turismo Ettore Messina si sono recati a Palermo mercoledì scorso con lo scopo di reperire fondi da dedicare all’estate piazzese. Con l’amministrazione Cammarata la manifestazione estiva si è trasformata in una importante attività di richiamo turistico racchiusa in un programma annuale ricco di appuntamenti, costruito con l’intenzione di destagionalizzare il turismo.

Anche quest’anno avremo un Palio dei Normanni gestito in maniera accurata, ma ancora è presto per conoscere le iniziative che l’assessore Ettore Messina ha messo in cantiere con l’obiettivo di richiamare turisti ed offrire alla città spettacoli e momenti culturali all’altezza della situazione, soprattutto dopo il successo del Barock Festival dello scorso mese.

Gli operatori del comparto turistico, in particolare quelli della ricezione e della ristorazione, hanno tirato un sospiro di sollievo al termine delle ultime elezioni: la mancata conferma dell’attuale amministrazione avrebbe infatti comportato, nella migliore delle ipotesi, l’interruzione di un progetto di incremento turistico che in questi anni, secondo quanto riferito dagli stessi imprenditori del settore, ha prodotto un notevole incremento nel loro giro d’affari. Nella peggiore delle ipotesi ci saremmo dovuti aspettare la sagra della ricotta e un’abbuffata di cantanti neomelodici.

“La nostra città ha bisogno di continuità di azione e di investimenti nel settore turistico, che è una delle principali risorse economiche del territorio – ha dichiarato un operatore della ristorazione – Siamo soddisfatti del lavoro svolto dall’amministrazione Cammarata e dall’assessore Messina, che hanno saputo valorizzare le nostre bellezze e attrarre visitatori da tutta Italia e dall’estero. Speriamo che i fondi richiesti a Palermo possano arrivare presto e consentire di realizzare nuove iniziative per rendere ancora più attrattiva la nostra offerta”.

Non c’è da scandalizzarsi se l’operatore preferisce mantenere l’anonimato. “Meglio tenere la politica lontano dalle nostre sale”, ci spiega. L’importante che anonima non sia, nel panorama turistico siciliano, la città di Piazza Armerina, aggiungiamo noi.